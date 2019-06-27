В одном из своих постов на Фейсбуке она подянала вопрос о туалетах в школе № 7 Лебедина.
«Лебедин, школа №7: О школьном туалете
В Лебединской школе 645 учеников и немалый педагогический коллектив. На первых 3 этажах есть по 1 туалета на 1 место, а на 4 этаже 1 туалет на 3 места без разграничения. Это полностью игнорирует санитарные и любые человеческие нормы. Вопрос к депутатам, принимающим решения о распределении средств местных бюджетов - почему на второстепенные нужды средства выделяются в первую очередь, а достоинство детей игнорируется?», - написала она.
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