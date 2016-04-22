Сумская райгосадминистрация увеличила себе зарплаты на 1,3 млн грн

«П - приоритеты
С - сознание
Сумская районная администрация увеличила себе зарплаты на 1,3 миллиона денег.
Например, школа в Великой Чернеччине, где протекает крыша, осталась без финансирования. Разве зима скоро? Туда надо 1,5 млн, но не время, по мнению администрации.
Напомню, в Сумском районе уже 60% территории занимают громады, к которым администрация не имеет отношения. Но штат администрации, о чудо! Не уменьшился хотя бы наполовину, а увеличился.
Премьер-министр неоднократно говорил, что надо сократить количество государственных служащих. Но, вот беда, соответствующее постановление выдать в правительстве забывают.
А служащие же себя не сократит. Поэтому гуляем!
Следите за руками.
Их подняли все депутаты и проголосовали за! Ну почти все», - написала она.
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