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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31338

Сумская райгосадминистрация увеличила себе зарплаты на 1,3 млн грн

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского райсовета Анна Валевская.

«П - приоритеты

С - сознание

Сумская районная администрация увеличила себе зарплаты на 1,3 миллиона денег.

Например, школа в Великой Чернеччине, где протекает крыша, осталась без финансирования. Разве зима скоро? Туда надо 1,5 млн, но не время, по мнению администрации.

Напомню, в Сумском районе уже 60% территории занимают громады, к которым администрация не имеет отношения. Но штат администрации, о чудо! Не уменьшился хотя бы наполовину, а увеличился.

Премьер-министр неоднократно говорил, что надо сократить количество государственных служащих. Но, вот беда, соответствующее постановление выдать в правительстве забывают.

А служащие же себя не сократит. Поэтому гуляем!

Следите за руками.

Их подняли все депутаты и проголосовали за! Ну почти все», - написала она.

Политика Сумская РГА
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