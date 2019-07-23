На Сумщине охотник устроил стрельбу посреди села: чуть не попал в детей В Глуховском районе дети едва не стали жертвами охотника.

Жуткая история развернулась воскресным вечером на одной из улиц Уланово. Двенадцатилетние Дмитрий и Ярослав, а также одиннадцатилетний Иван играли на улице, когда внезапный выстрел ружья заставил их бросить развлечения и бежать к взрослым, пишет Неделя.

Как рассказала мать Дмитрия Светлана Федченко, мальчики были очень испуганы и рассказали, как их дедушка-односельчанин, охотник со стажем, возвращаясь с охоты домой, решил поохотиться на зайца прямо на территории села. Раздался выстрел. Дети почувствовали, как охотничья дробь летела у них над головами. Они закричали: «Дед, не стреляй!»

От ужаса кто-то из ребят упал на землю, а кто-то продолжал стоять в оцепенении, пока охотник не пошел на огороды, куда собака завернула зайца. Испуганные дети рассказали о пережитом дома родителям. В ужасе от возможных трагических последствий такой охоты Светлана Петровна обратилась к главе сельсовета Геннадию Конюхову с требованием принять надлежащие меры.

В понедельник в село приехал участковый инспектор полиции Александр Картавый. Родители всех трех мальчиков написали ему заявления, были опрошены свидетели и участники этой истории. Охотничье оружие изъяли. Как рассказали в правоохранительных органах, факт зарегистрирован и по нему уже ведутся соответствующие следственные действия. По результатам расследования дело будет передано в суд, где и будет приниматься решение об ответственности.

А пока мама Дмитрия жалуется на жену охотника, которая сначала не давала покоя ей, а потом стала уговаривать сына пересмотреть показания.