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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02134

Під Сумами пройде фестиваль коноплі

Агро-, еко-, етнофестиваль «HempFest» - перший та головний фестиваль українського коноплярства.

Сумщина є лідером українського коноплярства і фестиваль має на меті сприяти активному розвитку галузі та українського органічного землеробства, пропагує здоровий засіб життя та відтворює давні народні культурні традиції Слобожанщини та України.

В програмі фестивалю: міжнародний семінар та круглі столи для науковців та професіоналів галузі, виставка-продаж товарів з конопель, гастрономічний ярмарок конопляних страв, фешн-шоу, етнографічні конкурси та ігри, музичні виступи автентичних українських артистів.

Фестиваль пройде 17 серпня у с. Сад Сумського району.

Досуг Конопля Фестиваль
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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