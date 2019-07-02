Під Сумами пройде фестиваль коноплі

Сумщина є лідером українського коноплярства і фестиваль має на меті сприяти активному розвитку галузі та українського органічного землеробства, пропагує здоровий засіб життя та відтворює давні народні культурні традиції Слобожанщини та України.
В програмі фестивалю: міжнародний семінар та круглі столи для науковців та професіоналів галузі, виставка-продаж товарів з конопель, гастрономічний ярмарок конопляних страв, фешн-шоу, етнографічні конкурси та ігри, музичні виступи автентичних українських артистів.
Фестиваль пройде 17 серпня у с. Сад Сумського району.
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