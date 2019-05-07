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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09285

Сумские биатлонистки и их тренеры получили президентские стипендии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №581/2019 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта».

Президент назначил ежемесячные стипендии призерам чемпионата мира и Европы по биатлону 2019 года и их тренерам.

Среди них: выпускница СумГУ Юлия Джима, сумчанки Вита и Валентина Семеренко и уроженка Сум Анастасия Меркушина (бронзовые призерки чемпионата мира) – по 7000 гривен, сумчанка Юлия Журавок (серебряная призерка чемпионата Европы) - 5000 гривен. Также стипендии от 3 до 7 тыс. грн получили их тренеры.

Спорт Биатлон Президентская стипендия
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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