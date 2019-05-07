Сумские биатлонистки и их тренеры получили президентские стипендии Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №581/2019 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта».

Президент назначил ежемесячные стипендии призерам чемпионата мира и Европы по биатлону 2019 года и их тренерам.

Среди них: выпускница СумГУ Юлия Джима, сумчанки Вита и Валентина Семеренко и уроженка Сум Анастасия Меркушина (бронзовые призерки чемпионата мира) – по 7000 гривен, сумчанка Юлия Журавок (серебряная призерка чемпионата Европы) - 5000 гривен. Также стипендии от 3 до 7 тыс. грн получили их тренеры.