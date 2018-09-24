Сумський альпініст запрошує в еко-похід у Карпатах

Еко-походи у Карпатах - вже добра традиція. У вересні поїдемо прибирати Піп Іван Чорногірський, пишуть організатори.
Цього разу до Еко-походу долучається Владимир Рошко – досвідчений альпініст, Сніговий Барс, людина, яка була на трьох восьмитисячниках (Макалу, Манаслу та Гашербрум 2). Він поділиться безліччю цікавих історій з гірського життя, та надихне на цікаву справу.
Долучайтесь!
На маршруті вас супроводжуватимуть досвідчені гіди.
Вартість походу: 2700 грн.
У вартість входить:
- проживання в будиночку (2 ночі)
- харчування: сніданок та вечеря в будиночку, перекуси на обід,
- медичне страхування від нещасного випадку
- супровід групи гідом
- набір “справжнього друга гір”. Все, що потрібно для прибирання
Під час еко-походу на вас чекають:
- Сходження на гору Піп Іван Чорногірський
- Треккінг на хребти Костричі та Косарище
- Казкові пейзажі Карпат
- Можливість зробити добру справу для Українських Карпат
- Отари овець і можливість спробувати бринзи
- Доброта і привітність місцевих жителів
- Прадавні гуцульські традиції
Зареєструватися можна за посиланням: https://kuluarpohod.com/routes/eko-pohid-z-volodimirom-roshko/.
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