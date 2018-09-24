Сумський альпініст запрошує в еко-похід у Карпатах 6-8 вересня пройде еко-похід на гору Піп Іван Чорногірський з Володимиром Рошком.

Еко-походи у Карпатах - вже добра традиція. У вересні поїдемо прибирати Піп Іван Чорногірський, пишуть організатори.

Цього разу до Еко-походу долучається Владимир Рошко – досвідчений альпініст, Сніговий Барс, людина, яка була на трьох восьмитисячниках (Макалу, Манаслу та Гашербрум 2). Він поділиться безліччю цікавих історій з гірського життя, та надихне на цікаву справу.

Долучайтесь!

На маршруті вас супроводжуватимуть досвідчені гіди.

Вартість походу: 2700 грн.

У вартість входить:

- проживання в будиночку (2 ночі)

- харчування: сніданок та вечеря в будиночку, перекуси на обід,

- медичне страхування від нещасного випадку

- супровід групи гідом

- набір “справжнього друга гір”. Все, що потрібно для прибирання

Під час еко-походу на вас чекають:

- Сходження на гору Піп Іван Чорногірський

- Треккінг на хребти Костричі та Косарище

- Казкові пейзажі Карпат

- Можливість зробити добру справу для Українських Карпат

- Отари овець і можливість спробувати бринзи

- Доброта і привітність місцевих жителів

- Прадавні гуцульські традиції

Зареєструватися можна за посиланням: https://kuluarpohod.com/routes/eko-pohid-z-volodimirom-roshko/.