Сумской подрывник банкоматов решил жениться

Сегодня рассматривали ходатайство о снятии ареста с имущества обвиняемого: паспорта и карточки налогоплательщика, потому что он решил жениться.
Напомним: происшествие произошло в феврале 2017 года. По версии следствия обвиняемый подорвал банкомат и ранил работника полиции охраны, пишет UA:СУМИ.
Рассмотрение дела в отношении обвиняемого в подрыве банкоматов отложено на 20 февраля....
5 октября в связи с окончанием отведенного процессуального времени отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина П., который обвиняется в...
Определением суда продлен срок пребывания под стражей до 25 июня....
По ходатайству прокуратуры злоумышленник, совершивший покушение на жизнь полицейского и повредивший 8 банкоматов, остается под стражей....
Напомним: 23 февраля этого года в Сумах, на Химгородке, дежурный наряд полиции охраны задержал мужчину, который подрывал банкоматы и забирал...