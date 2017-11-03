Сумской подрывник банкоматов решил жениться Сегодня, 7 августа, в Заречном райсуде проходило заседание по подрывнику банкоматов.

Сегодня рассматривали ходатайство о снятии ареста с имущества обвиняемого: паспорта и карточки налогоплательщика, потому что он решил жениться.

Напомним: происшествие произошло в феврале 2017 года. По версии следствия обвиняемый подорвал банкомат и ранил работника полиции охраны, пишет UA:СУМИ.