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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58619

Сумской подрывник банкоматов решил жениться

Сегодня, 7 августа, в Заречном райсуде проходило заседание по подрывнику банкоматов.

Сегодня рассматривали ходатайство о снятии ареста с имущества обвиняемого: паспорта и карточки налогоплательщика, потому что он решил жениться.

Напомним: происшествие произошло в феврале 2017 года. По версии следствия обвиняемый подорвал банкомат и ранил работника полиции охраны, пишет UA:СУМИ.

Право Взрыв банкомата
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