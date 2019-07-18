Сумчанам прогнозируют грозу

Кроме того, порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, местами по области град, (I уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.
На этой неделе погода порадует жителей Сумщины теплом....
Начало августа на Сумщине будет несколько холоднее обычного, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на 27-28 июля....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На выходных в Сумскую область вернется летнее тепло....