Сумские патрульные получили награды за достижения и профессионализм на службе

Среди них - полицейские, которые спасали человеческие жизни, задерживали опасных злоумышленников, помогали гражданам в сложных жизненных ситуациях. Каждый из этих патрульных неоднократно доказал, что достоин носить высокое звание полицейского.
Нагрудный знак «За отличие в службе» получил заместитель командира взвода роты тактико-оперативного реагирования УПП в Сумской области Евгений Горин, а наградные часы - командир 1-й роты УПП в Сумской области Марина Лысенко и инспектор этой же роты Сергей Гузь.
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