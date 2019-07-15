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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11365

Сумские патрульные получили награды за достижения и профессионализм на службе

6 августа начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков вручал офицерам патрульной полиции со всей страны награды от МВД и Национальной полиции.

Среди них - полицейские, которые спасали человеческие жизни, задерживали опасных злоумышленников, помогали гражданам в сложных жизненных ситуациях. Каждый из этих патрульных неоднократно доказал, что достоин носить высокое звание полицейского.

Нагрудный знак «За отличие в службе» получил заместитель командира взвода роты тактико-оперативного реагирования УПП в Сумской области Евгений Горин, а наградные часы - командир 1-й роты УПП в Сумской области Марина Лысенко и инспектор этой же роты Сергей Гузь.

Общество Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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