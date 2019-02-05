Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16380

В Сумах пройдет очередная стратегическая сессия

Стратегическая сессия «Видение будущего и стратегический выбор» пройдет во вторник, 13 августа.

Управление стратегического развития города Сумского городского совета приглашаем всех на рабочую встречу по обмену опытом в рамках разработки Стратегии развития города Сумы до 2027 года.

Наш город посетит эксперт из города-побратима Люблина. Директор управления неинвестиционных проектов Администрации города Люблин Кшиштоф Лонтка уже неоднократно посещал Сумы и помогал на предыдущих этапах разработки Стратегии развития города.

На этот раз продолжат работать над видением и стратегическими направлениями, также подробно рассмотрят SWOT анализ города.

Место проведения встречи - Конгресс центр Сумского государственного университета (улица Покровская, 9/1).

День - 13 августа 2019 (вторник). Время - с 14.00 до 18.00.

Напомним: о стратегии развития города начали говорить еще в 2014 году, несколько раз мэр Сум обещал, что вот-вот она будет готова, однако только в 2017 году начались хоть какие-то подвижки, которые вылились в разработку стратегии СумГУ, несколько стратегических сессий с суманами осенью прошлого года, однако подготовленная стратегия от СумГУ на деле оказалась компиляцией разных чуть ли не курсовых работ и рефератов, часто не имеющий отношения к Сумам.

Общество Стратегия развития
view counter

По тематике

Стратегію розвитку Сум будуть допомагати робити поляки
03.05.2019 16:20

Стратегію розвитку Сум будуть допомагати робити поляки

У рамках розробки Стратегії розвитку міста Суми до 2027 року буде проводитися стратегічна сесія “Формування бачення розвитку міста Суми” за...

11.03.2019 16:23

СумДУ висловив свою позицію щодо розробленої стратегії розвитку для Cум

Редакція отримала «Інформаційне повідомлення щодо роботи над розробленням Стратегії розвитку міста Сум»....

Стратегические хроники: СумГУ передал исполкому новые документы
06.03.2019 10:48

Стратегические хроники: СумГУ передал исполкому новые документы

Исполнительному комитету Сумского городского совета переданы для ознакомления новые выводы по профилю громады, SWOT-анализа, сценарный анализ и анализ конкурентных преимуществ...

Профессор СумГУ призвал ректора Васильева быть мужиком и уйти в отставку
05.03.2019 23:01

Профессор СумГУ призвал ректора Васильева быть мужиком и уйти в отставку

Профессор СумГУ Сергей Ильяшенко продолжает раскрывать подноготную отношений внутри вуза....

В стратегии развития города от СумГУ Сумам всего 80 лет
05.02.2019 08:44

В стратегии развития города от СумГУ Сумам всего 80 лет

В отчете о выполнении работ по разработке Стратегии развития Сум до 2027 года городу только что исполнилось всего 80 лет.... 1

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 17:57
На Сумщине произошло лобовое столкновение: погибла 69-летнняя женщина
Сегодня 17:33
В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе
Сегодня 17:27
У сумчанки на рынке стащили 6 тысяч гривен
Сегодня 17:14
В Шостке 75-летняя скутеристка угодила под колеса маршрутки
Сегодня 17:00
В Украине заработала новая система маркировок продуктов
Сегодня 16:52
Сумские биатлонистки и их тренеры получили президентские стипендии
Сегодня 16:09
«Выживут не все!» Пост экс-главы Сумского облсовета наделал шуму на КремльТВ (видео)
Сегодня 15:47
На Сумщине будут судить 19-летнего студента, который сначала избил своего товарища, а затем поджег его
Сегодня 15:28
В Сумах пройдет очередная стратегическая сессия
Сегодня 15:16
Сумские патрульные получили награды за достижения и профессионализм на службе
Сегодня 15:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.