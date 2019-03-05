В Сумах пройдет очередная стратегическая сессия

Управление стратегического развития города Сумского городского совета приглашаем всех на рабочую встречу по обмену опытом в рамках разработки Стратегии развития города Сумы до 2027 года.
Наш город посетит эксперт из города-побратима Люблина. Директор управления неинвестиционных проектов Администрации города Люблин Кшиштоф Лонтка уже неоднократно посещал Сумы и помогал на предыдущих этапах разработки Стратегии развития города.
На этот раз продолжат работать над видением и стратегическими направлениями, также подробно рассмотрят SWOT анализ города.
Место проведения встречи - Конгресс центр Сумского государственного университета (улица Покровская, 9/1).
День - 13 августа 2019 (вторник). Время - с 14.00 до 18.00.
Напомним: о стратегии развития города начали говорить еще в 2014 году, несколько раз мэр Сум обещал, что вот-вот она будет готова, однако только в 2017 году начались хоть какие-то подвижки, которые вылились в разработку стратегии СумГУ, несколько стратегических сессий с суманами осенью прошлого года, однако подготовленная стратегия от СумГУ на деле оказалась компиляцией разных чуть ли не курсовых работ и рефератов, часто не имеющий отношения к Сумам.
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