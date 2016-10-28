«Выживут не все!» Пост экс-главы Сумского облсовета наделал шуму на КремльТВ (видео) На пропагандистском российском телевидении устроили переполох из-за поста Семена Салатенко, в котором он рассказал о своем обучении в США и о том, как применит полученные знания для борьбы с Россией.

Бурная дискуссия разгорелся в студии передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Там испугались уничтожения россиян украинской армией в скором будущем, пишет Обозреватель.

В частности, в нашумевшем посте на своей странице в Фейсбуке бывший глава Сумского облсовета (2015-2016 годы) рассказал, что как командир горно-штурмовой роты был откомандирован из зоны ООС приказом министра обороны для прохождения учебы в Форт Беннинг (штат Джорджия, США).

«Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой, и, по окончании курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова. И только после освобождения всех наших оккупированных территорий, возможно, и целесообразно проводить переговоры с теми россиянами, кого мы посчитаем нужным оставить в живых», – написал экс-чиновник.

Именно последняя фраза больше всего задела российских пропагандистов, и они обвинили Салатенко в угрозах массовыми расправами гражданам страны-агрессора.

«Офицер, который по неизвестным причинам поехал в дружественное государство – США, которые вам для борьбы со своим народом поставляют «Джавелины»! Вот это как вы объясните? Давайте мы послушаем того самого американского офицера. И вот вы на приписочку в конце обратите внимание – договариваться будут лишь с теми, кто выживет, а выживут не все!» – взорвалась бурными возмущениями скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.