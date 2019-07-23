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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27145

В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

6 августа в 23:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Полесская в г. Глухов.

О пожаре сообщили владельцы. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит кровля и перекрытие на площади до 30 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 00:12 возгорание локализовали, а в 01:01 - потратив на тушение 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Глухов Пожар
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