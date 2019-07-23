В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе

О пожаре сообщили владельцы. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит кровля и перекрытие на площади до 30 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения и рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 00:12 возгорание локализовали, а в 01:01 - потратив на тушение 4 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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