В Шостке 75-летняя скутеристка угодила под колеса маршрутки ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 14:00 в Шостке на перекрестке улиц Привокзальная – Мира. Столкнулись скутер и маршрутка.

По данным Шосткинского отдела полиции, 75-летняя водитель скутера двигалась по улице Привокзальной со стороны ж/д вокзала к центру города. На перекрестке не уступила дорогу маршрутке, которая двигалась по главной дороге. Вследствие столкновения водитель скутера травмирована и доставлена в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), пишет Шостка.инфо.