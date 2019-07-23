Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00218

В Шостке 75-летняя скутеристка угодила под колеса маршрутки

ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 14:00 в Шостке на перекрестке улиц Привокзальная – Мира. Столкнулись скутер и маршрутка.

По данным Шосткинского  отдела полиции, 75-летняя водитель скутера двигалась по улице Привокзальной со стороны ж/д вокзала к центру города. На перекрестке не уступила дорогу маршрутке, которая двигалась по главной дороге. Вследствие столкновения водитель скутера травмирована и доставлена в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), пишет Шостка.инфо.

Право Дтп Шостка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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