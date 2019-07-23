В Шостке 75-летняя скутеристка угодила под колеса маршрутки

По данным Шосткинского отдела полиции, 75-летняя водитель скутера двигалась по улице Привокзальной со стороны ж/д вокзала к центру города. На перекрестке не уступила дорогу маршрутке, которая двигалась по главной дороге. Вследствие столкновения водитель скутера травмирована и доставлена в больницу. На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), пишет Шостка.инфо.
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