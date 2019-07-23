У сумчанки на рынке стащили 6 тысяч гривен

Им оказался 40-летний ранее судимый сумчанин. Полиция сообщила ему о подозрении в совершении преступления.
По факту кражи полиция открыла уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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