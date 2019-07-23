Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14337

У сумчанки на рынке стащили 6 тысяч гривен

В Сумах полицейские установили личность злоумышленника, который еще в конце июля на территории продовольственного рынка по улице Интернационалистов, умудрился совершить кражу 6 тысяч гривен у местной жительницы.

Им оказался 40-летний ранее судимый сумчанин. Полиция сообщила ему о подозрении в совершении преступления.

По факту кражи полиция открыла уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 09:49

В Тростянце полиции задержала вора, обокравшего пассажира на ж/д вокзале

Жертвой вора стал 45-летний житель соседнего района, который ждал поезд....

01.08.2019 16:45

В Ромнах рецидивист обокрал сожительницу

В Ромнах полиция задержала ранее судимого мужчину, который обокрал женщину, у которой временно проживал....

01.08.2019 09:59

На Сумщине полицейские задержали велосипедных воров

Работники Конотопского, Сумского отделов и Великописаривского отделения полиции разоблачили преступников, которые, воспользовавшись случаем, похищали двухколесные транспортные средства у местных жителей....

31.07.2019 15:28

На Херсонщине посадили сумского серийного вора

Житель Сумской области в течение двух дней обворовал магазин, частный дом и автомобиль, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области....

30.07.2019 14:41

В Шостке благодаря камерам видеонаблюдения поймали магазинного вора

В поисках денег на свои нужды, неоднократно судимый 41-летний мужчина украл из магазина стартовые пакеты одного из мобильных операторов....

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 17:57
На Сумщине произошло лобовое столкновение: погибла 69-летнняя женщина
Сегодня 17:33
В Глухове спасатели ликвидировали пожар в жилом секторе
Сегодня 17:27
У сумчанки на рынке стащили 6 тысяч гривен
Сегодня 17:14
В Шостке 75-летняя скутеристка угодила под колеса маршрутки
Сегодня 17:00
В Украине заработала новая система маркировок продуктов
Сегодня 16:52
Сумские биатлонистки и их тренеры получили президентские стипендии
Сегодня 16:09
«Выживут не все!» Пост экс-главы Сумского облсовета наделал шуму на КремльТВ (видео)
Сегодня 15:47
На Сумщине будут судить 19-летнего студента, который сначала избил своего товарища, а затем поджег его
Сегодня 15:28
В Сумах пройдет очередная стратегическая сессия
Сегодня 15:16
Сумские патрульные получили награды за достижения и профессионализм на службе
Сегодня 15:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.