У сумчанки на рынке стащили 6 тысяч гривен В Сумах полицейские установили личность злоумышленника, который еще в конце июля на территории продовольственного рынка по улице Интернационалистов, умудрился совершить кражу 6 тысяч гривен у местной жительницы.

Им оказался 40-летний ранее судимый сумчанин. Полиция сообщила ему о подозрении в совершении преступления. По факту кражи полиция открыла уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.