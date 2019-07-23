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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05390

На Сумщине подростки промышляли кражами

Работники Ямпольского отделения полиции установили личности трех несовершеннолетних, подозреваемых в совершении краж электроинструментов, металлических изделий и других вещей из домов жителей райцентра.

Уже установлена их причастность как минимум к двум таким преступлениям.

По факту кражи полиция открыла уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ямпольский район
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