Житель Сумщины «купил» виртуальный квадроцикл за реальный деньги Житель Шосткинского района перечислил за понравившийся квадроцикл 4000 гривен в качестве предоплаты.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 43-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал, что нашел на известном сайте объявлений предложение о продаже квадроцикла стоимостью 14500 гривен. Он позвонил по указанному там телефону и договорился с женщиной-продавцом о покупке. Согласно предложенным условиям он должен был прислать 4000 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты в качестве «подстраховки» на случай, если откажется забирать товар у перевозчика.

Заявитель деньги прислал, а вот «продавец» перестала выходить на связь. Полиция по данному факту открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимает меры по установлению личности женщины.

Правоохранители еще раз предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося товара через Интернет и советуют рассчитываться за него при получении посылки, предварительно проверив ее содержимое, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.