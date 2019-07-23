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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33351

На Сумщине произошло лобовое столкновение: погибла 69-летнняя женщина

Происшествие произошло сегодня вблизи поселка Воронеж Шосткинского района.

В результате лобового столкновения автомобилей «Toyota Fortuner» и «ВАЗ-2112» погибла 69-летняя пассажирка «ВАЗа», которая ехала со своим 44-летним сыном.

По предварительным данным 57-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», сообщает Шосткинский отдел полиции.

Право Дтп
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