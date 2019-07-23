На Сумщине произошло лобовое столкновение: погибла 69-летнняя женщина Происшествие произошло сегодня вблизи поселка Воронеж Шосткинского района.

В результате лобового столкновения автомобилей «Toyota Fortuner» и «ВАЗ-2112» погибла 69-летняя пассажирка «ВАЗа», которая ехала со своим 44-летним сыном.

По предварительным данным 57-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», сообщает Шосткинский отдел полиции.