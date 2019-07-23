На Сумщине произошло лобовое столкновение: погибла 69-летнняя женщина

В результате лобового столкновения автомобилей «Toyota Fortuner» и «ВАЗ-2112» погибла 69-летняя пассажирка «ВАЗа», которая ехала со своим 44-летним сыном.
По предварительным данным 57-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего», сообщает Шосткинский отдел полиции.
ДТП произошло сегодня, 7 августа, около 14:00 в Шостке на перекрестке улиц Привокзальная – Мира. Столкнулись скутер и маршрутка....
Недавно патрульные получили сообщение о ДТП на улице Линейной....
ДТП произошло сегодня, 5 августа, в селе Собичево на Шосткинщине....
ДТП произошло на улице Белопольское шоссе....
ДТП произошло на Шосткинщине: погибла женщина, ребенок получил травмы....