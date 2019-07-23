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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:07197

Мошенник выманил у жительницы Лебедина 20 тысяч

Доверившись телефонному собеседнику, который назвался работником киберполиции жительница Лебедина рассказала ему конфиденциальную информацию по своей банковской карте и собственноручно перечислила на неизвестный счет более 20 тысяч гривен.

Днем на мобильный телефон 46-летней жительницы Лебедина позвонил неизвестный, назвавшийся работником киберполиции, и сообщил, что ее банковская карточка заблокирована, потому что кто-то пытался снять с нее деньги. Чтобы женщина могла иметь доступ к собственным деньгам, неизвестный собеседник посоветовал ей перевести все средства, находящиеся на «заблокированном» счета на новый.

Женщина выполнила все «рекомендации» и собственноручно перевела через терминал самообслуживания на указанный злоумышленником «новый» счет 20480 гривен.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннических ловушек и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях:

1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и cvv-код, находящийся на обратной ее стороне.

2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами позвоните на официальный номер call-центра вашего финансового учреждения, и выясните ситуацию.

3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.

3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде всего, необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.

4. И помните ни работники банка, ни тем более полицейские никогда не будут звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие данные карты, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать.

Сразу необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Лебедин Мошенничество
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