Мошенник выманил у жительницы Лебедина 20 тысяч

Днем на мобильный телефон 46-летней жительницы Лебедина позвонил неизвестный, назвавшийся работником киберполиции, и сообщил, что ее банковская карточка заблокирована, потому что кто-то пытался снять с нее деньги. Чтобы женщина могла иметь доступ к собственным деньгам, неизвестный собеседник посоветовал ей перевести все средства, находящиеся на «заблокированном» счета на новый.
Женщина выполнила все «рекомендации» и собственноручно перевела через терминал самообслуживания на указанный злоумышленником «новый» счет 20480 гривен.
В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннических ловушек и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях:
1. Никому и никогда не сообщайте индивидуальный ПИН-код своей банковской карты и cvv-код, находящийся на обратной ее стороне.
2. В случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечайте на них, а лучше сами позвоните на официальный номер call-центра вашего финансового учреждения, и выясните ситуацию.
3. Получив сомнительную информацию в смс-сообщении, не переходите по предлагаемым ссылкам, а обратитесь в сервисный центр своего мобильного оператора.
3. В случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде всего, необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.
4. И помните ни работники банка, ни тем более полицейские никогда не будут звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие данные карты, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать.
Сразу необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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