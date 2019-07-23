В Сумах на взятке задержали пограничника

По данным источников Sumy.Today, говорится о взятке в 500 долл. США. Якобы пограничник требовал и получил их от свидетеля по делу, которое расследует СБУ за то, чтобы свидетелю не изменили статус на подозреваемого.
Официальные комментарии пресс-служба территориального управления ГБР в Полтаве обещает предоставить завтра.
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