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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:48396

В Сумах на взятке задержали пограничника

Сегодня вечером возле «МакДональдса» сотрудники Государственного бюро расследований задержали сотрудника пограничника службы.

По данным источников Sumy.Today, говорится о взятке в 500 долл. США. Якобы пограничник требовал и получил их от свидетеля по делу, которое расследует СБУ за то, чтобы свидетелю не изменили статус на подозреваемого.

Официальные комментарии пресс-служба территориального управления ГБР в Полтаве обещает предоставить завтра.

Право Взятка Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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