В Сумах на взятке задержали пограничника Сегодня вечером возле «МакДональдса» сотрудники Государственного бюро расследований задержали сотрудника пограничника службы.

По данным источников Sumy.Today, говорится о взятке в 500 долл. США. Якобы пограничник требовал и получил их от свидетеля по делу, которое расследует СБУ за то, чтобы свидетелю не изменили статус на подозреваемого.

Официальные комментарии пресс-служба территориального управления ГБР в Полтаве обещает предоставить завтра.