В Сумах снова «заминировали» облсовет

Об этом пишет СТС. Как стало известно, сообщение о заминировании поступило на электронную почту одной из властных структур.
Сейчас здание проверяют работники ГСЧС Украины в Сумской области, полиция и кинологическая служба.
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