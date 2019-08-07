В Сумах снова «заминировали» облсовет Сегодня, 7 августа, в Сумах «заминировали» здание, в котором проходят заседания сессий городских и областных властей.

Об этом пишет СТС. Как стало известно, сообщение о заминировании поступило на электронную почту одной из властных структур.

Сейчас здание проверяют работники ГСЧС Украины в Сумской области, полиция и кинологическая служба.

Напомним, две недели назад здание облсовета, в котором также находятся структуры мэрии и облгосадминистрации «минировали» два дня подряд.