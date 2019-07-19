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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:48195

Сумские хоккеистки вырвали победу у чешек

В Глазго (Шотландия) продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе.

Сегодня, 7 августа, завершился групповой турнир. Сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играла против сборной Чехии.

Счет на 6-ой минуте открыла Евгения Керноз, спустя 3 минуты чешки сравняли. На 21 и 43 минутах Виктория Стеценко сначала вывела нашу команду вперед, а затем удвоила преимущество. На 48 минут чешки снова всего в одном мяче. Игра так и катилась к победе наших, но за 27 секунд до конца чешки сравнивают счет. Казалось, победу упущена, но после череды ошибок со стороны обеих команд мяч оказался в воротах чешской сборной после удара Ольги Гончаренко.

Наши набирают 3 очка и более уверенно смотрят на матчи в утешительно группе за 5-8-е места, где они встретятся с неудачниками группы А – Уэльсом и Турцией. В полуфинал от этого квартета вышли итальянки и польки.

Спорт Хоккей на траве Чемпионат Европы по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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