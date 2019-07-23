Подробности задержания пограничника на взятке от военной прокуратуры Сегодня, 7 августа, военная прокуратура Сумского гарнизона задержала на взятке пограничника-оперативника.

Оперуполномоченный получил 500 долларов США взятки от фигуранта уголовного дела за избежание наказания. При получении неправомерной выгоды старший лейтенант Госпогранслужбы был задержан военной прокуратурой Сумского гарнизона совместно с УСБУ в Сумской области и Теруправлением ГБР, расположенным в Полтаве.

Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил «вознаграждение» от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.

Пограничника задержали «на горячем» на остановке общественного транспорта в Сумах.

Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к указанному преступлению. Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества, сообщается на странице военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка.