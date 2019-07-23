Подробности задержания пограничника на взятке от военной прокуратуры

Оперуполномоченный получил 500 долларов США взятки от фигуранта уголовного дела за избежание наказания. При получении неправомерной выгоды старший лейтенант Госпогранслужбы был задержан военной прокуратурой Сумского гарнизона совместно с УСБУ в Сумской области и Теруправлением ГБР, расположенным в Полтаве.
Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил «вознаграждение» от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.
Пограничника задержали «на горячем» на остановке общественного транспорта в Сумах.
Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к указанному преступлению. Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества, сообщается на странице военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка.
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