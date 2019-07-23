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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:21104

Сумской водоканал может прекратить работу (видео)

Из-за недостатка средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем.

Об этом сказал директор предприятия Анатолий Сагач. Тариф на дополнительную услугу по передаче электроэнергии - 37,5 грн за киловатт в час установила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 1 августа, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Нам нужно было в месяц платить 6,5 млн грн, а будет где-то 7,5-7,8 млн грн. Этих 1,3 млн грн у нас нет. Если брать за 100% оплату средств всех потребителей, то где-то для 20% подняли тариф, а для 80%, для населения - нет. Из-за этого предприятие теряет в месяц примерно 1-1,1 млн грн. Мы будем писать письма городской власти, что давайте принимать решение, или мы переходим на почасовую подачу, там утром и вечером, или предприятие будет отключено вообще, или в городском бюджете нужно искать средства», - говорит директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач.

По его словам, вопрос с уплатой электроэнергии можно решить, если увеличить тариф для населения на 20%. Сейчас тариф по централизованному снабжению холодной воды в многоэтажках составляет около 9 гривен за кубометр, по водоотведению - 7 гривен 60 копеек за кубометр. Для потребителей частного сектора, бюджетных и других учреждений тариф на централизованное водоснабжение составляет 9 гривен 20 копеек, на водоотведение - 8 гривен 76 копеек.

Как решать вопрос в НКРЭКУ, и будут ли повышать тариф для населения - там не говорят.

По словам директора «Горводоканала» Анатолия Сагача, пока предприятие задолжало «Сумыоблэнерго» почти 69 млн грн.

Экономика КП «Горводоканал» Отключение воды
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