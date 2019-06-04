На Сумщине искатель металлолома наткнулся на боеприпасы времен войны

На место находки прибыли работники районных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Как было установлено, местный житель во время поиска металлолома в лесополосе вблизи села Мошенка наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы. Специалисты предварительно идентифицировали находку, которая находилась всего в 100 м от жилых домов, как 2 минометные мины (калибр 82 мм) и артснаряд (калибр 76 мм) времен Второй мировой войны.
На месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана правоохранителями и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).
Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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