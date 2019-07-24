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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10301

В Сумах друг дочери повредил машину ее отца

Патрульные разыскали мужчину, который подозревается в повреждении чужого имущества.

Недавно патрульные получили сообщение о повреждении имущества на улице Прокофьева. Встретившись с заявителем, мужчина сообщил инспекторам, что рано утром обнаружил повреждения на своем автомобиле: разбитые боковые зеркала, пробитые все четыре колеса, а также отсутствие номерных знаков.

Гражданин рассказал, что к событию могут быть причастны друзья его дочери, которые находились неподалеку утром. Действительно, обследуя прилегающую территорию, патрульные обнаружили группу молодежи, среди которых была и дочь заявителя. Они вели себя агрессивно и имели признаки алкогольного опьянения. Во время проведения поверхностной проверки у одного из них стражи порядка обнаружили нож. Впоследствии 22-летний мужчина и сам признался инспекторам, что умышленно повредил автомобиль, ведь хотел «проучить» отца подруги, якобы из-за конфликта между ними.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Право Повреждение имущества
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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