В Сумах друг дочери повредил машину ее отца Патрульные разыскали мужчину, который подозревается в повреждении чужого имущества.

Недавно патрульные получили сообщение о повреждении имущества на улице Прокофьева. Встретившись с заявителем, мужчина сообщил инспекторам, что рано утром обнаружил повреждения на своем автомобиле: разбитые боковые зеркала, пробитые все четыре колеса, а также отсутствие номерных знаков.

Гражданин рассказал, что к событию могут быть причастны друзья его дочери, которые находились неподалеку утром. Действительно, обследуя прилегающую территорию, патрульные обнаружили группу молодежи, среди которых была и дочь заявителя. Они вели себя агрессивно и имели признаки алкогольного опьянения. Во время проведения поверхностной проверки у одного из них стражи порядка обнаружили нож. Впоследствии 22-летний мужчина и сам признался инспекторам, что умышленно повредил автомобиль, ведь хотел «проучить» отца подруги, якобы из-за конфликта между ними.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.