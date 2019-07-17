Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54141

У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID

14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця.

Привід не так важливий, як мета — поділитися з сумчанами власними досягненнями та стимулювати розвиток підприємництва, руйнуючи міфи і розповідаючи справжні історії започаткування власної справи.

Під час фестивалю відбудеться таке:

— Фудкорт із сумськими кафе, ресторанами та іншими закладами, що вміють робити смачно

— Ринок, де будуть можна буде придбати сумську продукцію: від сирів і вин до фруктів та овочів

— Маркет, на якому можна буде знайти не лише вироби сумських майстрів, а і дізнатися про заклади, які надають різноманітні послуги сумчанам

— Фінальна вечірка з крутими артистами, яких ми анонсуємо згодом

Тож, якщо ви готові представити свою продукцію або послуги на Фестивалі — не вагайтеся та заповнюйте нескладну форму, яка допоможе вам познайомити сумчан з результатами своєї роботи www.vxid.party.

Экономика Анонс Предприниматели Фестиваль
view counter

По тематике

Під Сумами пройде фестиваль коноплі
Вчера 14:02

Під Сумами пройде фестиваль коноплі

Агро-, еко-, етнофестиваль «HempFest» - перший та головний фестиваль українського коноплярства....

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту
06.08.2019 10:19

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту

2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту....

В Сумах снова будет платный футбол
30.07.2019 15:58

В Сумах снова будет платный футбол

Уже в субботу, 3 августа, липоводолинский «Альянс» будет принимать «Энергию» из Новой Каховки....

Сумчан приглашают на турнир ко Всемирному дню шахмат
24.07.2019 10:59

Сумчан приглашают на турнир ко Всемирному дню шахмат

26-28 июля в Сумах пройдет открытый чемпионат, посвященный Всемирному дню шахмат....

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів
17.07.2019 08:07

У Сумах вперше відбудеться зустріч учасників Клубу анонімних авторів

18 липня у міській галереї відбудеться засідання Клубу анонімних авторів....

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Столетний юбилей отметила тростянчанка
Сегодня 16:10
У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID
Сегодня 15:54
Ночью под Сумами три часа тушили дом
Сегодня 15:26
Внимание! На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий
Сегодня 15:18
Сумские таможенники предотвратили незаконный вывоз иконы
Сегодня 15:13
В Шосткинской райгосадминистрации ищут взрывчатку
Сегодня 15:07
Из Сумской исправительной колонии сбежать стало еще сложней
Сегодня 14:30
На Сумщине полиция приехала за коноплей, а нашли еще и самогон
Сегодня 13:52
На Сумщине спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали масштабное возгорание
Сегодня 13:15
Ученый СумГУ получила грант Президента Украины
Сегодня 13:07
В Сумах начали слушать дело об аварии с патрульными, в которой пострадали восемь человек
Сегодня 12:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч (Великобритания, США, 2019)
«Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
13:15—50 грн. 15:50—55 грн. 18:25—55 грн. 21:00—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
11:00—50 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.