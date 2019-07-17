У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID

Привід не так важливий, як мета — поділитися з сумчанами власними досягненнями та стимулювати розвиток підприємництва, руйнуючи міфи і розповідаючи справжні історії започаткування власної справи.
Під час фестивалю відбудеться таке:
— Фудкорт із сумськими кафе, ресторанами та іншими закладами, що вміють робити смачно
— Ринок, де будуть можна буде придбати сумську продукцію: від сирів і вин до фруктів та овочів
— Маркет, на якому можна буде знайти не лише вироби сумських майстрів, а і дізнатися про заклади, які надають різноманітні послуги сумчанам
— Фінальна вечірка з крутими артистами, яких ми анонсуємо згодом
Тож, якщо ви готові представити свою продукцію або послуги на Фестивалі — не вагайтеся та заповнюйте нескладну форму, яка допоможе вам познайомити сумчан з результатами своєї роботи www.vxid.party.
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