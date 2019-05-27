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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0780

Ученый СумГУ получила грант Президента Украины

Согласно распоряжению Президента Украины «О назначении грантов Президента Украины докторам наук для осуществления научных исследований на 2019 год» государственное финансирование получила доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической кибернетики Сумского государственного университета Ольга Кузьменко.

Гранты ученый потратит на разработку прототипа автоматизированного модуля финансового мониторинга деятельности экономических агентов для противодействия легализации криминальных доходов.

Всего государственное финансирование предоставят 20 украинским докторам наук, сообщает сайт вуза.

Общество Грант Наука СумГУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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