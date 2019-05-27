Ученый СумГУ получила грант Президента Украины

Гранты ученый потратит на разработку прототипа автоматизированного модуля финансового мониторинга деятельности экономических агентов для противодействия легализации криминальных доходов.
Всего государственное финансирование предоставят 20 украинским докторам наук, сообщает сайт вуза.
Национальный исследовательский совет Испании опубликовала новую редакцию международного рейтинга университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics)....
СумГУ провел закупку интерактивной и телекоммуникационной техники, на общую сумму 825 тыс. грн....
Президент України своїм розпорядженням призначив грант сумській майстрині витинанки Любові Ярцовій....
С 27 по 30 мая в Запорожье проходил финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди студенческих команд....
С 24 по 26 мая в Сумах прошел финальный тур Чемпионата Украины по мужскому волейболу «Студенческая лига»....