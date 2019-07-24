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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52114

На Сумщине полиция приехала за коноплей, а нашли еще и самогон

В одном из сел Путивльского района полиция разоблачила женщину в выращивании наркосодержащих растений и изготовлении самогона.

В Путивльское отделение полиции поступила информация о том, что на своем приусадебном участке 54-летняя жительница Путивльского района выращивает коноплю. Во время проведения санкционированного обыска информация подтвердилась. К тому же, выяснилось и еще один интересный факт - она занималась изготовлением самогона. Учитывая масштабы «производства», правоохранители не исключают, что для продажи. Поэтому, самогонный аппарат, 60 литров браги и 10 литров самодельной водки полицейские уничтожили, а в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении.

Если изготовление самогона - это административная ответственность, то выращивание конопли влечет за собой уже уголовную. Женщина объяснила, что выращивала коноплю исключительно для оздоровления собственного организма. Однако ее действия квалифицировали по ст.310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Путивльский район Самогон
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