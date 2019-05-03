Из Сумской исправительной колонии сбежать стало еще сложней

В течение июля - начала августа с целью усиления охраны в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» проведена модернизация внутреннего предупредительного ограждения.
Всего было охвачено 3 участка запрещенной зоны общей длиной 657 метров погонных. Ограждение усиленно двумя кольцами изделия «Егоза». Металлические конструкции ограждения окрашены специальной антикоррозийной краской повышенной защиты.
Также реставрирована цокольная часть ограды, ее обработали специальным составом для предотвращения разрушения.
Начальник учреждения Анатолий Гуменюк отметил, что проведение модернизации внутренней предупредительной ограждения является одним из важнейших элементов в направлении предотвращения побегов осужденными из учреждения, сообщает управление выполнения уголовных наказаний.
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