Сумской ветеран взял две медали на Европейских играх мастеров Единственный сумчанин в составе легкоатлетической команды Украины Михаил Осташевский выиграл чемпионские награды в беге на 100 и 200 м среди 60-летних атлетов на Европейских играх мастеров.

Турин (Италия) в конце июля стал местом проведения четвертых Европейских игр мастеров - масштабных комплексных соревнований атлетов старшего возраста по 30 видам спорта, которые проводятся раз в 4 года.

Сумчанин, ведущий специалист учебно-научного института физической культуры СумГПУ им. А.С. Макаренко, заслуженный журналист Украины, автор и ведущий телепрограммы «Спорт-ревю» Михаил Осташевский одержал победу в забегах на 100 м и 200 м. На стометровке ветеран показал время 12,68 с, на двусотметровке – 26,07 с.