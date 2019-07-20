Сумской ветеран взял две медали на Европейских играх мастеров

Турин (Италия) в конце июля стал местом проведения четвертых Европейских игр мастеров - масштабных комплексных соревнований атлетов старшего возраста по 30 видам спорта, которые проводятся раз в 4 года.
Сумчанин, ведущий специалист учебно-научного института физической культуры СумГПУ им. А.С. Макаренко, заслуженный журналист Украины, автор и ведущий телепрограммы «Спорт-ревю» Михаил Осташевский одержал победу в забегах на 100 м и 200 м. На стометровке ветеран показал время 12,68 с, на двусотметровке – 26,07 с.
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