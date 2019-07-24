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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34334

В Сумах начали слушать дело об аварии с патрульными, в которой пострадали восемь человек

Сегодня, 8 августа, в Заречном районном суде начали слушать по существу дело о ДТП, которое произошло в августе 2018 года с участием автомобиля патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская.

Во время судебного заседания был установлен порядок исследования доказательств. Решено судебное разбирательство начать с допроса потерпевших.

По ходатайству представителя потерпевших отложено рассмотрение дела. Напомним: действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).

Следующее судебное заседание состоится в 9.30 17 сентября.

Информационно: речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в г. Сумы 19 августа 2018 год около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Псотрадали четверо пешеходов, а также оба водителя и их пассажиры.

Право Дтп ДТП с патрульными
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