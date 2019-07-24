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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали масштабное возгорание

7 августа в 12:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в с. Собич Шосткинского района.

На тушение направили местные пожарные команды из данного населенного пункта и с. Клишки. Также, преодолев расстояние в 20 км, на место вызова прибыло отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, загорелся деревянный сарай, пламя из которого через навес перекинулось на деревянный жилой дом и кровлю расположенной рядом соседской хозяйственной постройки. Порывами ветра огонь распространялся. Возникла угроза уже для жилого дома соседей.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от местного пруда, находившегося на расстоянии около 2 км от очага горения.

В 14:31 совместными усилиями спасателей и сельских пожарных удалось локализовать возгорание и прекратить дальнейшее распространение огня. Чтобы полностью укротить пламя пришлось разбирать конструкции для поиска отдельных очагов горения. Через некоторое время, использовав около 53 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 4 человека личного состава и 1 единица техники, от местных пожарных команд 2 работника и 2 единицы техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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