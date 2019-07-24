У Сумах відзначають 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша

У бібліотеках Сум популяризують твори письменника та знайомлять з його творчістю.
Так, центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка оформила ювілейну книжкову виставку «Пантелеймон Куліш – будитель національної самосвідомості», де твори Пантелеймона Куліша, матеріали про життя і творчість письменника, а також бібліографи підготували краєзнавчий дайджест «Зірка в українському письменстві», присвячений письменнику.
Бібліотека-філія № 3 ім. О. Столбіна організувала літературно-ювілейну мозаїку на честь 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша, де представлені твори самого письменника, вислови видатних людей про його творчість.
Бібліотека-філія № 6 до цієї видатної дати в рамках дня краєзнавця представила виставку – персоналію «Талант, що прагнув до зірок». На виставці представлені книжкові та періодичні видання про життя і творчість Пантелеймона Куліша, художні твори, документи, фотоматеріали, які надають інформацію про творчі пошуки письменника.
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