В Шосткинской райгосадминистрации ищут взрывчатку Сегодня, 8 августа, правоохранителям поступило сообщение о том, что в здании РГА, возможно, заложена взрывчатка.

Об этом пишет Шостка.INFO со ссылкой на местный отдел полиции. В настоящее время проводится проверка сообщения о взрывчатке. Задействованы сотрудники правоохранители, взрывотехники, кинолог со служебной собакой. Подобные сообщения поступили в полицию Сум и Лебедина.