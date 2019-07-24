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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07207

В Шосткинской райгосадминистрации ищут взрывчатку

Сегодня, 8 августа, правоохранителям поступило сообщение о том, что в здании РГА, возможно, заложена взрывчатка.

Об этом пишет Шостка.INFO со ссылкой на местный отдел полиции. В настоящее время проводится проверка сообщения о взрывчатке. Задействованы сотрудники правоохранители, взрывотехники, кинолог со служебной собакой. Подобные сообщения поступили в полицию Сум и Лебедина.

Право Минирование Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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