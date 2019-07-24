В Шосткинской райгосадминистрации ищут взрывчатку

Об этом пишет Шостка.INFO со ссылкой на местный отдел полиции. В настоящее время проводится проверка сообщения о взрывчатке. Задействованы сотрудники правоохранители, взрывотехники, кинолог со служебной собакой. Подобные сообщения поступили в полицию Сум и Лебедина.
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