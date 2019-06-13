Сумские таможенники предотвратили незаконный вывоз иконы В результате совместных мероприятий сотрудников Сумской таможни ГФС и Службы безопасности Украины в Сумской области задержан украинец, который пытался незаконно переместить через границу старинную икону.

Гражданин Украины, который пересекал границу через зону таможенного контроля таможенного поста «Великая Писаревка», в направлении Российской Федерации, заявил устно и письменно, что перемещает только личные вещи. При дальнейшем осмотре личных вещей таможенниками была обнаружена икона из дерева, нарисованная красками, размером 430 см на 560 см. Указанная икона была скрыта в чемодане с двойным дном, что затрудняло ее обнаружение.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На украинца составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Икону изъяли и передали для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, как такую, которая может составлять культурную и историческую ценность, сообщает пресс-служба ведомства.