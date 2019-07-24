Внимание! На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий По прогнозу областного Гидрометцентра, 9 августа ночью по г. Сумы и области ожидается гроза, порывы западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.