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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26191

Ночью под Сумами три часа тушили дом

Спасатели вместе с сельскими пожарными ликвидировали возгорание жилого дома.

8 августа в 3:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Яструбене Сумского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 27-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Хотинь и пожарную команду с. Николаевка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля по всей площади и перекрытие на площади до 7 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 4 км от очага горения.

Совместными усилиями пожарным удалось в 4:57 возгорание локализовать, а в 8:21 полностью ликвидировать.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 1 единицу специальной техники и 2 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Николаевка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар Сумской район
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