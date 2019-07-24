Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта» Свыше трех килограммов сухой и измельченной конопли изъяли участковые офицеры полиции у 45-летнего жителя одного из сел Шосткинского района.

Участковые офицеры полиции получили информацию, что 45-летний житель одного из сел района хранит дома наркотики. Во время проведения санкционированного обыска она нашла свое подтверждение.

«В доме, где живет мужчина с женой и их четверо малолетних детей, были найдены пакеты с сухой марихуаной, семенами конопли и маковыми головками. Полицейские нашли их под столом на кухне, на лежанке и в тайниках в хозяйственных помещениях, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Вес изъятого составил более трех килограммов. Это самое большое количество наркотика, изъятого нашими сотрудниками в этом году».

Изъятое было направлено на экспертизу. Сам же владелец объяснил, что дикую коноплю находил в лесу, высушивал на чердаке, измельчал и употреблял в качестве антидепрессанта. Семена конопли также собирался использовать в виде приманки во время рыбалки.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.