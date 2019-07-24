Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49218

Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»

Свыше трех килограммов сухой и измельченной конопли изъяли участковые офицеры полиции у 45-летнего жителя одного из сел Шосткинского района.

Участковые офицеры полиции получили информацию, что 45-летний житель одного из сел района хранит дома наркотики. Во время проведения санкционированного обыска она нашла свое подтверждение.

«В доме, где живет мужчина с женой и их четверо малолетних детей, были найдены пакеты с сухой марихуаной, семенами конопли и маковыми головками. Полицейские нашли их под столом на кухне, на лежанке и в тайниках в хозяйственных помещениях, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Вес изъятого составил более трех килограммов. Это самое большое количество наркотика, изъятого нашими сотрудниками в этом году».

Изъятое было направлено на экспертизу. Сам же владелец объяснил, что дикую коноплю находил в лесу, высушивал на чердаке, измельчал и употреблял в качестве антидепрессанта. Семена конопли также собирался использовать в виде приманки во время рыбалки.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Право Наркотики Шосткинский район
view counter

По тематике

Сегодня 13:52

На Сумщине полиция приехала за коноплей, а нашли еще и самогон

В одном из сел Путивльского района полиция разоблачила женщину в выращивании наркосодержащих растений и изготовлении самогона....

На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу
Вчера 13:08

На Сумщині відкрили пам’ятник Пантелеймону Кулішу

7 серпня у смт Вороніж Шосткинського району з нагоди 200-ї річниці від дня народження видатного письменника, мовознавця, фольклориста та перекладача...

05.08.2019 17:16

На Сумщине столкнулись пассажирская маршрутка и «семерка»

ДТП произошло сегодня, 5 августа, в селе Собичево на Шосткинщине....

В Путивле полиция обнаружила «травки» на 50 тысяч
05.08.2019 16:58

В Путивле полиция обнаружила «травки» на 50 тысяч

Более полутора килограмм сушеной конопли изъяли правоохранители по месту жительства 41-летнего местного жителя....

В Сумской СИЗО передали наркотики в бритвенном станке
05.08.2019 16:37

В Сумской СИЗО передали наркотики в бритвенном станке

В «Сумском следственном изоляторе» пресечена попытка доставки запрещенных предметов....

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Пропал житель Сумского района, поехавший на Луганщину
Сегодня 18:17
«На слабо»: на Сумщине у подростков очередная смертельная игра
Сегодня 17:58
Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»
Сегодня 17:49
Сумчани збирають підписи за Сквер Гідності замість торгового центру на Соборній
Сегодня 17:42
Сумской ветеран взял две медали на Европейских играх мастеров
Сегодня 17:10
В Сумах оштрафовали ювелирный магазин за просроченный ремонт кольца
Сегодня 16:56
Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)
Сегодня 16:48
У Сумах відзначають 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша
Сегодня 16:30
На весь персонал отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке, ждет ротация и полиграф
Сегодня 16:26
Столетний юбилей отметила тростянчанка
Сегодня 16:10
У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID
Сегодня 15:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.