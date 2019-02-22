На Сумщині відбудеться ХІІ фестиваль живої рок-музики«Rock на селі – 2019» Цієї суботи, 10 серпня, о 19:00, у селі Алтинівка Кролевецього району відбудеться ХІІ фестиваль живої музики «Rock на селі – 2019».

Захід проведуть на території місцевого футбольного поля. На гостей чекають виступи 15-ти гуртів, конкурс на кращий образ в стилі «Rock на селі», креативні фотозони, фудкорти, фаєршоу, наметове містечко, драйвовий настрій, душевні посиденькі біля вогнища під гітару до самого ранку та багато іншого.Також організатори запрошують усіх бажаючих мотоциклістів прийняти участь у яскравому перфомансі – «Пришестя байків». Для цього потрібно приїхати на фестиваль на своєму мототранспорті.

Детальну інформацію можна знайти на сторінці заходу у фейсбуці.