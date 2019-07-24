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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10112

Столетний юбилей отметила тростянчанка

Столетний юбилей встретила сегодня жительница Тростянца Наталья Федотовна Шостак.

Родилась она в селе Мартыновка Тростянецкого района, где и прожила большую часть своей жизни. На долю этой женщины выпали и тяжкий труд в колхозе, и голодомор, и военное лихолетье и послевоенная разруха. Помнят люди Наталью Федотовну, как неутомимую труженицу, настоящую житзнелюбку.

Свой 100-летний день рождения Наталья Федотовна встречает в кругу самых дорогих людей - приемного сына Василия Ивановича Бондаря и его жены Александры Федоровны, которые заботятся о ней, как о родной матери.

Поздравил юбиляршу со знаменательной, особой датой городской голова Юрий Бова. К теплым и искренним поздравительным словам и цветам добавились денежная премия в сумме 1000 гривен и ежемесячная доплата к пенсии в размере 350 грн, согласно решению исполнительного комитета, сообщает Тростянецкий горсовет.

Общество 100-летний юбилей Тростянец
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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