Столетний юбилей отметила тростянчанка Столетний юбилей встретила сегодня жительница Тростянца Наталья Федотовна Шостак.

Родилась она в селе Мартыновка Тростянецкого района, где и прожила большую часть своей жизни. На долю этой женщины выпали и тяжкий труд в колхозе, и голодомор, и военное лихолетье и послевоенная разруха. Помнят люди Наталью Федотовну, как неутомимую труженицу, настоящую житзнелюбку.

Свой 100-летний день рождения Наталья Федотовна встречает в кругу самых дорогих людей - приемного сына Василия Ивановича Бондаря и его жены Александры Федоровны, которые заботятся о ней, как о родной матери.

Поздравил юбиляршу со знаменательной, особой датой городской голова Юрий Бова. К теплым и искренним поздравительным словам и цветам добавились денежная премия в сумме 1000 гривен и ежемесячная доплата к пенсии в размере 350 грн, согласно решению исполнительного комитета, сообщает Тростянецкий горсовет.