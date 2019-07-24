Столетний юбилей отметила тростянчанка

Родилась она в селе Мартыновка Тростянецкого района, где и прожила большую часть своей жизни. На долю этой женщины выпали и тяжкий труд в колхозе, и голодомор, и военное лихолетье и послевоенная разруха. Помнят люди Наталью Федотовну, как неутомимую труженицу, настоящую житзнелюбку.
Свой 100-летний день рождения Наталья Федотовна встречает в кругу самых дорогих людей - приемного сына Василия Ивановича Бондаря и его жены Александры Федоровны, которые заботятся о ней, как о родной матери.
Поздравил юбиляршу со знаменательной, особой датой городской голова Юрий Бова. К теплым и искренним поздравительным словам и цветам добавились денежная премия в сумме 1000 гривен и ежемесячная доплата к пенсии в размере 350 грн, согласно решению исполнительного комитета, сообщает Тростянецкий горсовет.
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