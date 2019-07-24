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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:261021

На весь персонал отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке, ждет ротация и полиграф

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на персонал подразделения, в котором служил разоблаченный во взяточничестве сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела в г. Сумы, ожидает ротация и проверка на полиграфе.

Об этом глава ведомства написал на своей странице в Фейсбуке.

«Вчера военная прокуратура Сумского гарнизона совместно с УСБУ в Сумской области и Теруправлением ГБР разоблачили на взятке сотрудника межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы в г. Сумы.

Я искренне благодарен правоохранительным органам в помощи по очистке наших рядов от чиновников, которые не хотят и не могут жить честно.

Как и отмечал ранее, никаких подобных фактов мы не собираемся скрывать и продолжать как собственными силами, так и в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачать нечистых на руку сотрудников.

Кроме задержанного взяточника, который будет нести ответственность по закону, на весь персонал подразделения, где он проходил службу, ожидает ротация и проверка на полиграфе.

Также строгую ответственность понесут прямые и непосредственные руководители военнослужащего, в т.ч. оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления.

Хочу добавить, что в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на выявление и документирование других фактов противоправной деятельности связанной с другими случаями получения неправомерной выгоды персоналом ведомства.

В очередной раз обращаюсь ко всему персоналу с призывом выполнять свои обязанности честно и неподкупно.

Гарантирую, что принцип неотвратимости наказания в Государственной пограничной службе Украины будет работать для всех без исключения, несмотря на фамилии и должности коррупционеров...», - написал он.

Право Взятка Пограничники
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