На весь персонал отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке, ждет ротация и полиграф

Об этом глава ведомства написал на своей странице в Фейсбуке.
«Вчера военная прокуратура Сумского гарнизона совместно с УСБУ в Сумской области и Теруправлением ГБР разоблачили на взятке сотрудника межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы в г. Сумы.
Я искренне благодарен правоохранительным органам в помощи по очистке наших рядов от чиновников, которые не хотят и не могут жить честно.
Как и отмечал ранее, никаких подобных фактов мы не собираемся скрывать и продолжать как собственными силами, так и в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачать нечистых на руку сотрудников.
Кроме задержанного взяточника, который будет нести ответственность по закону, на весь персонал подразделения, где он проходил службу, ожидает ротация и проверка на полиграфе.
Также строгую ответственность понесут прямые и непосредственные руководители военнослужащего, в т.ч. оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления.
Хочу добавить, что в настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на выявление и документирование других фактов противоправной деятельности связанной с другими случаями получения неправомерной выгоды персоналом ведомства.
В очередной раз обращаюсь ко всему персоналу с призывом выполнять свои обязанности честно и неподкупно.
Гарантирую, что принцип неотвратимости наказания в Государственной пограничной службе Украины будет работать для всех без исключения, несмотря на фамилии и должности коррупционеров...», - написал он.
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