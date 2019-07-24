200-ту річницю народження Пантелеймона Куліша відзначили на державному рівні Увічнення пам’яті відомого українського письменника, публіциста, етнографа, історика, літературного критика, перекладача, громадського діяча здійснено шляхом випуску до 200-річчя від дня народження П. Куліша ювілейних конвертів і марок пошти України та пам’ятної монети Національного банку України.

Спецпогашення марки відбулося під час відкриття в Музеї книги та друкарства України міжмузейного виставкового проекту. Автор марки художник Микола Кочубей. Тираж марки – 130 тис.

Крім того, Національним банком України випущена ювілейна монета «Пантелеймо́н Кулі́ш» номіналом 2 гривні. Монету введено в обіг 22 липня цього року. Вона належить до серії «Видатні особистості України».

Довідково

Пантелеймон Куліш – одна з найколоритніших постатей свого часу в українській літературі. Він автор фонетичного правопису, який став основою усистематизованого сучасного українського правопису, першого українського історичного роману («Чорна рада»), батько українського художнього перекладу (перекладав твори Шекспіра, Байрона, Гейне, Гете, Шиллера, першим переклав Біблію українською мовою). Проводив активну діяльність щодо формування в суспільній свідомості переконання про життєву необхідність розвитку національної літератури, української мови. Як видавець він дбав і про потреби народної освіти, пише сайт ОДА.