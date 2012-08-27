Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция) Сегодня, 8 августа, в Поповке Конотопского района проходит митинг против выбросов местного спиртзавода.

Конотопчане приехали во главе с мэром Артемом Семенихиным. Они стоят с плакатами экологического направления. Власти обещают решить проблему, разделив канализацию завода и местных домов…