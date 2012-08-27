Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)

Конотопчане приехали во главе с мэром Артемом Семенихиным. Они стоят с плакатами экологического направления. Власти обещают решить проблему, разделив канализацию завода и местных домов…
К такому выводу пришли члены Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования....
Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии....
Рассмотрение обращений по Поповскому экспериментальному заводу на Конотопщине на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области....
Все больше людей жалуются на резкий запах в Конотопе - пишут в соцсетях, оставляют сообщения на «горячую линию» городского совета....
На выходных в мэрию вновь начали поступать жалобы от жителей 9-12 микрорайона на задымленность.... 4