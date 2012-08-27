Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48316

Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)

Сегодня, 8 августа, в Поповке Конотопского района проходит митинг против выбросов местного спиртзавода.

Конотопчане приехали во главе с мэром Артемом Семенихиным. Они стоят с плакатами экологического направления. Власти обещают решить проблему, разделив канализацию завода и местных домов…

Общество Вонь Поповка
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Экологическую проблему в Поповке на Конотопщине попытается решить несколькими способами
19.07.2019 14:58

Экологическую проблему в Поповке на Конотопщине попытается решить несколькими способами

К такому выводу пришли члены Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования....

16.07.2019 12:08

На борьбу со смрадом на Конотопщине предлагают привлечь бактерии (видео)

Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии....

15.07.2019 14:40

Госпродпотребслужба проверяет Поповский экспериментальный завод из-за вони

Рассмотрение обращений по Поповскому экспериментальному заводу на Конотопщине на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области....

04.07.2019 11:10

Чем воняет в Конотопе?

Все больше людей жалуются на резкий запах в Конотопе - пишут в соцсетях, оставляют сообщения на «горячую линию» городского совета....

27.08.2012 08:24

Сумы снова в дыму

На выходных в мэрию вновь начали поступать жалобы от жителей 9-12 микрорайона на задымленность.... 4

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В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
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Пропал житель Сумского района, поехавший на Луганщину
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Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)
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У Сумах відзначають 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша
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Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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