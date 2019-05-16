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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56412

В Сумах оштрафовали ювелирный магазин за просроченный ремонт кольца

В адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение потребительницы на нарушение ее прав на приобретение качественного товара одним из ювелирных магазинов города Сумы.

Суть обращения заключалась в том, что ею было приобретено золотое кольцо с бриллиантом, стоимостью 9914,98 грн, к которому прилагался гарантийный талон. Согласно нему производитель гарантировал соответствие ювелирного изделия требованиям ДСТУ 3527-97 и оказывал гарантийный срок обслуживания в течение 18 месяцев со дня приобретения.

В срок, на который распространяется гарантийное обслуживание указанного изделия, потребительница заметила, что вставка (бриллиант) закреплена некачественно и шаиается. Для того, чтобы его не потерять, потребительница 28 мая 2019 года обратилась в магазин с требованием об устранении недостатка.

Уже 4 июня 2019 года ей позвонили из магазина и сообщили, что недостаток устранен и пригласили забрать кольцо. Но, фактически ничего не изменилось, и дефект не был устранен. В тот же день потребительница повторно обратилась в магазин относительно устранения недостатка. При этом ее предупредили, что срок устранения недостатка может составлять до 20 рабочих дней.

По истечении указанного срока ей не был возвращено отремонтированное изделие. Не получила она его и по состоянию на 22 июля 2019 года (дата обращения с жалобой в управление).

На неоднократные обращения в магазин и на «Горячую линию» производителя потребительница не смогла получить информацию о том, где находится ее кольцо и в каком состоянии.

После получения указанного обращения, специалисты управления обратились в указанный ювелирный магазин и ознакомили руководителя с правами и обязанностями потребителя и продавца, предусмотренными законом Украины «О защите прав потребителей», а также сообщили об ответственности, которую несет субъект хозяйствования, в случае нарушение прав потребителя на приобретение качественного товара.

По состоянию на 7 августа 2019 года сумчанке возвращено отремонтированное кольцо и уплачена пеня в сумме 2677,00 грн за период пребывания изделия в ремонте сверх установленного срока, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госпродпотребслужба Ювелирный магазин
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