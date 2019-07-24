Сумчане собирают подписи за реконструкцию теплосетей

«Все мы знаем, что теплосети нашего города находятся в плачевном состоянии. Все трубы давно сгнили, изоляция, которая должна предотвращать потери тепла, нарушена или полностью отсутствует», - лаконично пишет автор петиции Крикун Алексей Викторович.
Подписать петицию можно здесь.
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