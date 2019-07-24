Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:42282

Сумчани збирають підписи за Сквер Гідності замість торгового центру на Соборній

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Влаштувати громадський Сквер Гідності замість сумнівно звісного будівництва приватного ТРЦ навпроти Спасо-Преображенського собору в м. Суми».

«Будівництво торгівельно-розважального комплексу по вул. Воскресенська, 12/1 в м. Суми ведеться на церковній площі безпосередньо поруч з пам’яткою архітектури національного значення Спасо-Преображенським собором (охоронний № 617 Постанова Ради Міністрів України від 24.08.1963 № 970) і повинно відповідати законам України "Про охорону культурної спадщини" , "Про планування і забудову територій", «Про основи містобудування». Так відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" надання дозволів на розміщення будь-якого будівництва в межах територій та зон охорони пам’яток національного значення (п.3 ст.32) належить до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, яким визнано Міністерство культури України.

Проекти забудови в межах зазначених територій можуть виконуватись тільки на підставі відповідної містобудівної документації та історико-містобудівного обгрунтування, яке затверджується Державною службою з питань охорони національної культурної спадщини (наказ Державної служби з питань національної культурної спадщини від 22.03.2004р. № 7). Крім того, проекти відведення та надання земельних ділянок повинні погоджуватись з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини Міністерством культури України.

З 2005 року забудовник не погодив у встановленому Законом порядку дозвільну документацію даного будівництва, порушивши таким чином головну умову землевідведення, тому будівництво ведеться вже 14 років, «наскоками, тишком нишком», після яких контролюючі органи виходять з перевірками, а потім справи безліч часу розглядаються в судах.

Так 08.08.2017 року своїм приписом міністерство культури України заборонило будівництво та будь які роботи на даній земельній ділянці. Маю підтверджуючі документи. Отже в даному випадку будівництво може затягнутись ще на декілька десятків років, а це загрожує руйнуванню одній з головних окрас та візитівок нашого міста Спасо-Преображенському собору, а також обвалу житлових будинків які «висять» над котлованом - це будинки на Соборній, 38 та Соборній, 38 Б, а сам котлован перетворюється на сміттеву яму.

На підставі вищевикладеного, прошу Сумського міського голову, розірвати договір оренди земельної ділянки за адресою м. Суми вул. Воскресенська 12/1. Провести реконструкцію церковної площі згідно чинного законодавства з влаштуванням громадського Скверу Гідності, проект якого, повинен пройти обговорення з мешканцями нашого міста. Зробимо це разом», - пише автор петиції Колоколов Сергій Володимирович.

Підписати петицію можна тут.

Общество Котлован на Соборной Петиция Сквер достоинства
view counter

По тематике

Сумчане просят оборудовать все дома раскладными пандусами
06.08.2019 13:11

Сумчане просят оборудовать все дома раскладными пандусами

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Раскладной пандус. Доступность и выход из жилых зданий»....

06.08.2019 10:41

Сумчане просят восстановить работу молочной кухни в поликлинике на Сирко

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление работы молочной кухни на ул. И.Сирко, 3 (детская поликлиника)»....

06.08.2019 09:26

Сумчане просят освещение в городском парке

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение в Центральном парке им. Кожедуба»....

В Сумской мэрии считают, что улицы города убираются нормально
01.08.2019 14:36

В Сумской мэрии считают, что улицы города убираются нормально

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Уборка мусора на улицах Сум»....

У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП
30.07.2019 13:13

У Сумах пропонують запровадити шведську систему проти ДТП

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Нульова аварійність та смертність на дорогах: запровадити шведську програму Vision Zero у Сумах»....

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Пропал житель Сумского района, поехавший на Луганщину
Сегодня 18:17
«На слабо»: на Сумщине у подростков очередная смертельная игра
Сегодня 17:58
Полицейские нашли у жителя Сумщины 3 кило конопляного «антидепрессанта»
Сегодня 17:49
Сумчани збирають підписи за Сквер Гідності замість торгового центру на Соборній
Сегодня 17:42
Сумской ветеран взял две медали на Европейских играх мастеров
Сегодня 17:10
В Сумах оштрафовали ювелирный магазин за просроченный ремонт кольца
Сегодня 16:56
Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)
Сегодня 16:48
У Сумах відзначають 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша
Сегодня 16:30
На весь персонал отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке, ждет ротация и полиграф
Сегодня 16:26
Столетний юбилей отметила тростянчанка
Сегодня 16:10
У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID
Сегодня 15:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
«Angry Birds 2 в кино» Туроп Ван Орман (США, Финляндия, 2019)
Кино Космос
10:15—45грн. 12:10—50грн. 16:30—55 грн.
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
«Адская кухня» Андреа Берлофф (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:00 15:10 19:30 21:50 23:10
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
«Берлин, я люблю тебя» Дианна Агрон (Германия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:30
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долан (Канада, Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 20:30
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
«Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Овредал (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:50 23:00
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
«Un homme pressé» Эрве Мимран (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 18:00
«Анімаційний БУМ»
«Анімаційний БУМ»
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.