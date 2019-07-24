Сумчани збирають підписи за Сквер Гідності замість торгового центру на Соборній На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Влаштувати громадський Сквер Гідності замість сумнівно звісного будівництва приватного ТРЦ навпроти Спасо-Преображенського собору в м. Суми».

«Будівництво торгівельно-розважального комплексу по вул. Воскресенська, 12/1 в м. Суми ведеться на церковній площі безпосередньо поруч з пам’яткою архітектури національного значення Спасо-Преображенським собором (охоронний № 617 Постанова Ради Міністрів України від 24.08.1963 № 970) і повинно відповідати законам України "Про охорону культурної спадщини" , "Про планування і забудову територій", «Про основи містобудування». Так відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" надання дозволів на розміщення будь-якого будівництва в межах територій та зон охорони пам’яток національного значення (п.3 ст.32) належить до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, яким визнано Міністерство культури України.

Проекти забудови в межах зазначених територій можуть виконуватись тільки на підставі відповідної містобудівної документації та історико-містобудівного обгрунтування, яке затверджується Державною службою з питань охорони національної культурної спадщини (наказ Державної служби з питань національної культурної спадщини від 22.03.2004р. № 7). Крім того, проекти відведення та надання земельних ділянок повинні погоджуватись з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини Міністерством культури України.

З 2005 року забудовник не погодив у встановленому Законом порядку дозвільну документацію даного будівництва, порушивши таким чином головну умову землевідведення, тому будівництво ведеться вже 14 років, «наскоками, тишком нишком», після яких контролюючі органи виходять з перевірками, а потім справи безліч часу розглядаються в судах.

Так 08.08.2017 року своїм приписом міністерство культури України заборонило будівництво та будь які роботи на даній земельній ділянці. Маю підтверджуючі документи. Отже в даному випадку будівництво може затягнутись ще на декілька десятків років, а це загрожує руйнуванню одній з головних окрас та візитівок нашого міста Спасо-Преображенському собору, а також обвалу житлових будинків які «висять» над котлованом - це будинки на Соборній, 38 та Соборній, 38 Б, а сам котлован перетворюється на сміттеву яму.

На підставі вищевикладеного, прошу Сумського міського голову, розірвати договір оренди земельної ділянки за адресою м. Суми вул. Воскресенська 12/1. Провести реконструкцію церковної площі згідно чинного законодавства з влаштуванням громадського Скверу Гідності, проект якого, повинен пройти обговорення з мешканцями нашого міста. Зробимо це разом», - пише автор петиції Колоколов Сергій Володимирович.

Підписати петицію можна тут.