Пропал житель Сумского района, поехавший на Луганщину

Последний раз мужчину видели 16 мая текущего года. По имеющейся информации он уехал из Сум в г. Лутугино Луганской области по делам и до сих пор не вернулся.
На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы с проседью.
Был одет в синие джинсы, футболку, кроссовки белого цвета, темно-серую кепку.
Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в поиске сообщить в дежурную часть Сумского районного отдела полиции по телефонам - 0503079950, 0661140041, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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