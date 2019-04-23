Пропал житель Сумского района, поехавший на Луганщину Сумским районным отделом полиции разыскивается Штиль Александр Павлович житель с. Великая Чернеччина Сумского района.

Последний раз мужчину видели 16 мая текущего года. По имеющейся информации он уехал из Сум в г. Лутугино Луганской области по делам и до сих пор не вернулся.

На вид разыскиваемому 50-55 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы с проседью.

Был одет в синие джинсы, футболку, кроссовки белого цвета, темно-серую кепку.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в поиске сообщить в дежурную часть Сумского районного отдела полиции по телефонам - 0503079950, 0661140041, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.