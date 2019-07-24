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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34848

Сумчане, пострадавшие в аварии с участием патрульного, просят больше миллиона компенсации (видео)

Взыскать более 1,2 млн грн морального и материального ущерба просят с патрульной полиции.

Такие гражданские иски заявили потерпевшие в аварии с участием служебной машины, которая произошла прошлом году в августе - дело по существу начали слушать 8 августа, говорится в сюжете UA:СУМИ.

В зале суда присутствовали травмированные в аварии и обвиняемый. Все с адвокатами. Слушать дело начали с обвинительного акта.

«Гринфельд Артем Вячеславович обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, квалифицирующим признаком которого является причинение потерпевшему тяжкого телесного повреждения», - говорит прокурор Андрей Петренко.

Адвокаты потерпевших просят компенсировать моральный и материальный ущерб травмированным в аварии людям - таких четверо. Общая сумма - более миллиона 200 тыс. грн.

«Материальный ущерб Друзь Антона Сергеевича, который нанесен ему, составляет 31 тыс. 376 грн, который мой доверитель просит взыскать с гражданского ответчика - Департамента патрульной полиции. Моральный ущерб он оценивает в 150 тыс. грн. Также он просит взыскать денежное возмещение судебных расходов связанных с оказанием правовой помощи в сумме 5 тыс. грн. Счет возмещения материального ущерба Елены Николаевны Друзь - 34 тыс. 934,19 грн, моральный вред - 150 тыс. грн., и в сумме 5 тыс. грн - возмещение затрат связанных с предоставлением правовой помощи», - говорит адвокат пострадавших Людмила Солошенко.

«Колесник Д.В. просит взыскать с ответчика 39 тыс.300 грн, как причинение материального ущерба, а также взыскать причинение морального вреда в размере 300 тыс. грн. Ее обоснование, что были причинены телесные повреждения. Фоменко А.А. также обратилась с соответствующим иском в суд, и также просит взыскать с ответчиков соответственно 53 тыс. 325 грн - причинение материального ущерба: лечение, испорченные вещи, телефон. А также 500 тыс. грн. морального вреда», - рассказал адвокат пострадавших Денис Курбатов.

Представитель патрульной полиции Сумщины против такого.

«Мы не признаем исковых требований»

«В полном объеме?»

«В полном объеме», - говорит старший юрисконсульт управления патрульной полиции Сумщины Дмитрий Москаленко.

Следующее судебное заседание назначено на 17 сентября. Тогда будут слушать пострадавших. Потом - письменные доказательства, свидетелей и самого обвиняемого.

«Признаете ли вы себя виновным в этом обвинении?»

«У меня на сейчас нет ответа на этот вопрос. Я надеюсь сам получить его в этом процессе», - говорит обвиняемый Артем Гринфельд.

Если его вину докажут, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Авария, по которой начался суд, произошла в Сумах 19 августа 2018 года. На перекрестке улиц Перекопская и Петропавловская столкнулись два автомобиля: служебная «Toyota Prius» и «Audi». Машину патрульных выбросило на тротуар, где находились люди. Женщину-патрульную зажало в автомобиле. Всего участниками аварии стали 8 человек, травмировались семеро.

Право Артем Гринфельд Дтп ДТП с патрульными
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