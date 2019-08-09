На Сумщине лесник обнаружил авиабомбу 8 августа в Службу спасения «101» поступило сообщение от правоохранителей об обнаружении взрывоопасного предмета вблизи с. Воронцово Кролевецкого района.

На место находки прибыли работники районных подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.

Как было установлено, во время обхода территории работник лесничества в лесном массиве обнаружил металлический предмет, похожий на боеприпас. Специалисты предварительно идентифицировали находку, которая находилась в 4 км от жилых домов, как фугасную авиационную бомбу весом 10 кг (ФАБ-10) времен Второй мировой войны.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана правоохранителями и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающим и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.